China Tianrui Automotive Interiors Aktie: Das war abzusehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei China Tianrui Automotive Interiors wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Tianrui Automotive Interiors in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die China Tianrui Automotive Interiors aktuell mit dem Wert 42,86 weder überkauft noch -verkauft und erhält daher die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 59, was ebenfalls als Signal für eine "Neutral"-Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Tianrui Automotive Interiors von 0.077 HKD mit -40,77 Prozent Entfernung vom GD200 (0,13 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,07 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der China Tianrui Automotive Interiors-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist China Tianrui Automotive Interiors derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 5,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,11 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.