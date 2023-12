China Tianrui Automotive Interiors Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianrui Automotive Interiors beträgt derzeit 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,25 (Automatische Komponenten) etwa 22 Prozent niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat China Tianrui Automotive Interiors im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,46 Prozent (Zyklische Konsumgüter) eine Unterperformance von etwa 46,05 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -6,74 Prozent, und hier liegt China Tianrui Automotive Interiors um 29,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Stimmungen rund um die Aktie von China Tianrui Automotive Interiors wider. In den Diskussionen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, ohne klare positive oder negative Signale. Basierend darauf wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Tianrui Automotive Interiors derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Automatischen Komponenten-Branche. Der Unterschied beträgt 4,97 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,97 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.