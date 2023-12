China Tianbao Dev Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für die China Tianbao Development-Aktie liegt der RSI bei 48,94, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 48,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Tianbao Development derzeit bei 0,21 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,193 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -8,1 Prozent, was die Einstufung als "Schlecht" begründet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,19 HKD, was einer Differenz von +1,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die China Tianbao Development-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare rund um China Tianbao Development neutral waren. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt kein bedeutendes Muster oder eine Tendenz in der Stimmungslage. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher erhält die China Tianbao Development-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt zeigt sich, dass die China Tianbao Development-Aktie sowohl auf technischer als auch auf sozialer Ebene als "Neutral" eingestuft wird.