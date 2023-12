China Tianbao Dev Aktie: Abwarten

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an China Tianbao Development sind neutral, basierend auf verschiedenen Indikatoren. Die Diskussionsintensität im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien war in den letzten Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von China Tianbao Development heute.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, weist mit einem Wert von 37,5 auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergab eine "Neutral"-Einschätzung. Dies bestätigt die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie, ergab unterschiedliche Bewertungen. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag bei 0,21 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 HKD lag, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die China Tianbao Development-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.