China Tian Lun Gas Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Unternehmen Tian Lun Gas wird in einer aktuellen Analyse als unterbewertet eingestuft. Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), weist einen Wert von 6,77 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 12,02. Dies entspricht einem Abstand von 44 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tian Lun Gas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,61 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,3 HKD liegt, was einer Differenz von -6,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3,68 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +16,85 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Tian Lun Gas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -17,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,42 Prozent für Tian Lun Gas. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 18,42 Prozent erzielen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.