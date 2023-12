China Tian Lun Gas Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Tian Lun Gas-Aktie erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies ergibt eine Abweichung von -25,48 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 3,71 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Tian Lun Gas mit einer Ausschüttung von 5,05 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 % für Gasversorgungsunternehmen. Aufgrund dieser Differenz von 0,82 Prozentpunkten wird die Einstufung als "Neutral" abgeleitet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen, die in Bezug auf den Wert angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,55, was 38 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 12. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.