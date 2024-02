China Tian Lun Gas Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet werden. Für die Tian Lun Gas-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. In diesem Zeitraum ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität für Tian Lun Gas ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen rund um Tian Lun Gas in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Tian Lun Gas wird somit bezüglich der Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tian Lun Gas derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 4,44 HKD, während der Kurs der Aktie (4,23 HKD) um -4,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 3,73 HKD, was einer Abweichung von +13,4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".