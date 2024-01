China Tian Lun Gas Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tian Lun Gas liegt mit einem Wert von 6,77 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11 für Gasversorgungsunternehmen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Tian Lun Gas diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen festgestellt. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung des Aktien-Sentiments und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Tian Lun Gas.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild rund um Tian Lun Gas. Weder wurden auffällige Tendenzen zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt, noch konnten signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke beobachtet werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Tian Lun Gas auf 7-Tage-Basis aktuell bei 28,57 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie eine positive "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis wurde hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung des 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Tian Lun Gas daher im Bereich des Relative-Stärke-Index ein "Gut"-Rating.

In Zusammenfassung zeigt die Bewertung auf fundamentaler, Anleger- und Stimmungsbasis sowie im technischen Bereich, dass Tian Lun Gas insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung erhält.