China Three Gorgesew Energy Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die China Three Gorges Renewables-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 5,1 CNH gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,37 CNH, was einem Rückgang von 14,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,6 CNH wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Three Gorges Renewables-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für China Three Gorges Renewables waren. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative überwog. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält China Three Gorges Renewables auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Three Gorges Renewables liegt bei 30,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 67,5 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei China Three Gorges Renewables verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.