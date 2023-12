China Three Gorgesew Energy Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Analysten haben die Aktie von China Three Gorges Renewables auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. In den vergangenen ein bis zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit China Three Gorges Renewables diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor, der zur Einschätzung einer Aktie herangezogen wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Kontext hat die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit China Three Gorges Renewables in den vergangenen Monaten zugenommen. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung eine positive Veränderung auf. Das Gesamtfazit lautet daher ebenfalls "Gut".

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Three Gorges Renewables-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,38 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -15,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von -6,21 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der China Three Gorges Renewables liegt derzeit bei 57,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 73,08 und wird daher als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Die Gesamtbewertung des RSI lautet somit ebenfalls "Schlecht".

