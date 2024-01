China Three Gorgesew Energy Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment für China Three Gorges Renewables ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. In Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurden an 11 Tagen vor allem positive Themen hervorgehoben, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Three Gorges Renewables-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,07 CNH. Der letzte Schlusskurs von 4,35 CNH weicht somit um -14,2 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 4,57 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,81 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die China Three Gorges Renewables-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die China Three Gorges Renewables-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 64,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei China Three Gorges Renewables wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.