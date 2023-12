China Three Gorgesew Energy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für China Three Gorges Renewables wurde für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 deutet mit einem Wert von 75,61 auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der China Three Gorges Renewables mit -15,63 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 zeigt einen Kurs von 4,62 CNH und einen Abstand von -6,49 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von China Three Gorges Renewables als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für China Three Gorges Renewables in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Abschließend wurde auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen bewertet, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird China Three Gorges Renewables auch hier mit einer guten Bewertung eingestuft.

