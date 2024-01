China Three Gorgesew Energy Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse für China Three Gorges Renewables-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,38 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,56 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs von 4,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält China Three Gorges Renewables eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält China Three Gorges Renewables eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass China Three Gorges Renewables aufgrund der gemischten Anlegerstimmung und der neutralen RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung erhält.