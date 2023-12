China Three Gorgesew Energy Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von China Three Gorges Renewables Gegenstand vieler Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um China Three Gorges Renewables, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für China Three Gorges Renewables beträgt aktuell 83,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,76 ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "schlecht"-Rating erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von China Three Gorges Renewables in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität, weshalb sie für diesen Faktor als "schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer erneuten "schlechten" Rating für die China Three Gorges Renewables-Aktie.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine durchweg "schlechte" Bewertung für die Aktie von China Three Gorges Renewables.