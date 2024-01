China Three Gorgesew Energy Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nova Vision Acquisition Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Bei der Analyse des China Three Gorges Renewables ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 60,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt mit einem Wert von 58,44 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält sie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei China Three Gorges Renewables zeigte die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die positive Änderung der Stimmung ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (4,32 CNH) im Vergleich zu dem Wert von vor 200 Handelstagen (5,05 CNH) deutlich darunter liegt (-14,46 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,53 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-4,64 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Betrachtung von China Three Gorges Renewables auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich sagen, dass China Three Gorges Renewables hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.