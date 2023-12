China Three Gorgesew Energy Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der China Three Gorges Renewables-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 5,1 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,39 CNH, was einem Unterschied von -13,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,6 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die China Three Gorges Renewables-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Three Gorges Renewables bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 55 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Zunahme positiver Kommentare über China Three Gorges Renewables in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigt, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer im grünen Bereich liegt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen führen zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.