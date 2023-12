China Three Gorgesew Energy Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Three Gorges Renewables ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer generell positiven Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage eine negative Abweichung aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Analyse der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von China Three Gorges Renewables daher aufgrund verschiedener Faktoren neutral bewertet.