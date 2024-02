China Three Gorgesew Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Bei China Three Gorges Renewables zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine Verschlechterung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Three Gorges Renewables-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für China Three Gorges Renewables nach RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die Aktie auf längerfristiger Basis eine schlechte Bewertung aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt nahe am aktuellen Schlusskurs liegt. Insgesamt wird China Three Gorges Renewables auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hierbei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, jedoch haben in den vergangenen zwei Tagen negative Themen überwogen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für China Three Gorges Renewables hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des RSI und der technischen Analyse sowie der Stimmung auf sozialen Plattformen.