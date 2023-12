China Television Media ist zurück!

Die technische Analyse der China Television Media-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,25 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,16 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +14,42 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 13,32 CNH, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (+13,81 Prozent Abweichung) und zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Television Media-Aktie zeigen, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Television Media-Aktie liegt bei 63 auf 7-Tage-Basis und bei 36,54 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie gesprochen wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen automatische Analysen der Kommunikation gleiche "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.