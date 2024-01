China Television Media Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen wurde bei China Television Media eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, weshalb auch dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält China Television Media für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der China Television Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 13,55 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,35 CNH liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +13,28 Prozent, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,75 CNH) zeigt einen Wert, der über dem letzten Schlusskurs liegt (+11,64 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die China Television Media-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von China Television Media auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass China Television Media hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Television Media-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 39,63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Television Media.