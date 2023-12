China Television Media Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für China Television Media liegt bei 80,24, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird China Television Media somit als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wird betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die China Television Media-Aktie beträgt 13,46 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,84 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 13,47 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei China Television Media wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu China Television Media veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".