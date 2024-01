China Television Media Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die China Television Media wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens beträgt 13,64 CNH, was einem Kurs von 14,44 CNH entspricht, was einer Abweichung von +5,87 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 13,96 CNH, was wiederum einer Abweichung von +3,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei China Television Media verzeichnet. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber in den vergangenen Tagen dominierten negative Themen die Diskussion über das Unternehmen China Television Media. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Television Media liegt bei 46,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtrating als "Neutral".