China Telecom Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass die China Telecom derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 3,88 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,1 HKD) um +5,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als positive Bewertung eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,75 HKD, was einer Abweichung von +9,33 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtbewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei China Telecom wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Telecom diskutiert. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist China Telecom derzeit eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent auf, was 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.