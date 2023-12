China Telecom Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt an, ob ein Basiswert überkauft oder unterkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für die China Telecom-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher ebenfalls bei 45,65 liegt, und auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für China Telecom auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3,97 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,58 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,57 HKD, was eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt. Zusammenfassend wird China Telecom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zur Telekommunikationsdienste-Branche zeigt sich, dass China Telecom mit einer Rendite von 16,47 Prozent mehr als 30 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Telecom deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Telecom in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".