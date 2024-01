China Telecom Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu China Telecom auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien bezüglich China Telecom diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, basierend auf dem aktuellen Kursniveau, 6,18 Prozent und liegt somit 1,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,55 Prozent (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste). Daher erhält die Dividendenpolitik von China Telecom eine Bewertung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat China Telecom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 22,61 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass China Telecom um -6,13 Prozent unterperformt hat. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Telekommunikationsdienste"-Sektors bei -12,45 Prozent, wobei China Telecom um 28,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei China Telecom wurde eine hohe Diskussionsintensität beobachtet, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.