China Telecom Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz über die China Telecom-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es gab jedoch eine leichte Verringerung der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die China Telecom-Aktie daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,07 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,12, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als gut eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Mit einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent liegt China Telecom 1,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie aktuell als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.