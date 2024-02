China Telecom Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Wolters Kluwer":

Der Aktienkurs von China Telecom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationssektor einem Wert von 33,85 Prozent über dem Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 11,64 Prozent, und China Telecom liegt aktuell 2,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale für die Einschätzungen und Stimmungen rund um China Telecom. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die Dividendenrendite von China Telecom beträgt derzeit 6,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,58 %. Die Differenz von 1,43 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird China Telecom auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,87 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,39 HKD liegt, was einer Abweichung von +13,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von +14,62 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".