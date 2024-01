China Telecom Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Prada":

Bei China Telecom hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei China Telecom keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Telecom in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Telecom-Aktie beträgt derzeit 20, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,42, was darauf hindeutet, dass China Telecom weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Telecom derzeit auf 3,96 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,74 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,56 HKD, was zu einem Abstand von +5,06 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Telecom 10. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 17, was darauf hindeutet, dass China Telecom aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Telecom-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Telecom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Telecom-Analyse.

China Telecom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...