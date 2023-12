China Technology Industry Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Industry betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Industry momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist China Industry mit einem Wert von 83,33 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Industry mittlerweile auf 0,07 HKD, wobei die Aktie selbst einen Kurs von 0,062 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,43 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,08 HKD, wodurch die Aktie mit -22,5 Prozent Abstand auch hier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält China Industry daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Diese Informationen sollten Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, allerdings handelt es sich nicht um Anlageberatung.