Wowow Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um verschiedene Aktien. Bei Wowow wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, insbesondere in den letzten beiden Wochen. Die Mehrheit der Kommentare war neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Abweichung des aktuellen Kurses von 6,51% im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der kurzfristigen Basis erhält Wowow jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Wowow, sowohl für den 7-tägigen RSI als auch für den 25-tägigen RSI.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung für Wowow auf der Grundlage der Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.