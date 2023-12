China Technology Industry Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Industry. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 100 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass China Industry derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist China Industry überkauft (Wert: 83,33), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird China Industry daher als "Schlecht" in Bezug auf diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für China Industry in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Industry derzeit bei 0,07 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,062 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,43 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,08 HKD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht eine Distanz von -22,5 Prozent aufweist und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde China Industry von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen drehten sich überwiegend um neutrale Aspekte des Wertes. Zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Neutral" erlaubt. Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer Einstufung von "Neutral".

Sollten China Technology Industry Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich China Technology Industry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Technology Industry-Analyse.

China Technology Industry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...