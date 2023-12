China Tangshang Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für China Tangshang auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Tangshang momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,21 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch für den RSI25 als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. China Tangshang weist ein KGV von 6,08 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche deutlich günstiger ist und die Aktie unterbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 209,92, was einen Abstand von 97 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat China Tangshang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -8,75 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -46,96 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von China Tangshang mit -55,71 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -2,18 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich China Tangshang untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um China Tangshang diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.