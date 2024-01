China Tangshang Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Unternehmen China Tangshang zeigt sich derzeit in verschiedenen Analysebereichen mit unterschiedlichen Bewertungen. Bei der fundamentalen Analyse wird ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,08 festgestellt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird bei China Tangshang ein 7-Tage-RSI von 25 Punkten ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterverkauft-Signale, weshalb die Aktie hier als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält sie somit auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite liegt China Tangshang hingegen mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,52 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Tangshang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,13 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,089 HKD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein ähnlicher Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Bewertungen für China Tangshang in den verschiedenen Analysebereichen unterschiedlich ausfallen. Von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht" reicht die Bandbreite der Bewertungen, was Anlegern eine genaue Prüfung und Abwägung empfiehlt, bevor sie in diese Aktie investieren.