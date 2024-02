China Tangshang Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von China Tangshang hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -5,46 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -51,83 Prozent für China Tangshang bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,97 Prozent im letzten Jahr, und China Tangshang lag 49,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Tangshang in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China Tangshang gezeigt. Daher bekommt die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die China Tangshang aktuell mit dem Wert 8,33 überverkauft, was eine Einstufung als "Gut" nach sich zieht. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) ist China Tangshang aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 213,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.