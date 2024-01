China Tangshang Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von China Tangshang zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor eine Rendite von -55,71 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies" weist die Aktie mit einer Rendite von -10,31 Prozent deutliche Abweichungen auf. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Tangshang-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Tangshang.

Im Bereich der Dividendenrendite liegt China Tangshang mit 0 Prozent 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass China Tangshang in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet und daher als wenig empfehlenswert eingestuft wird.