China Tangshang Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tangshang beträgt derzeit 7,33, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negatives Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer Differenz von -9,95 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Tangshang eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis jedoch wird die Aktie als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China Tangshang konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält China Tangshang gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.