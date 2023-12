China Tangshang Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die China Tangshang-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt derzeit 0,13 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,085 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -34,62 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 0,1 HKD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Bewertung von -15 Prozent und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Tangshang liegt bei 100, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 77,14, was in diesem Zeitraum ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht". Auch in Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,52 Prozent liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich ein neutrales Bild, da in den letzten zwei Wochen neutral über China Tangshang diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.