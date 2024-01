China Tangshang Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Der Aktienkurs von China Tangshang hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,71 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -47,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche führte. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von China Tangshang um 51,34 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tangshang liegt derzeit bei 6,08, was 97 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von China Tangshang als neutral eingestuft wird, mit einem Wert für den RSI7 von 88,89 und einem Wert für den RSI25 von 57,14. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um China Tangshang wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, und auch die Stärke der Diskussion erhält eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält China Tangshang daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Tangshang-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Tangshang jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Tangshang-Analyse.

China Tangshang: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...