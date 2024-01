China Tangshang Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die China Tangshang-Aktie wird aus technischer und fundamentaler Sicht bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 0,088 HKD deutlich niedriger, was einer Abweichung von -32,31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird berücksichtigt, wobei der letzte Schlusskurs (0,09 HKD) nah am gleitenden Durchschnitt (-2,22 Prozent) liegt. Dadurch erhält die China Tangshang-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 6,08 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 206,45, was einer Unterbewertung von 97 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die China Tangshang-Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei China Tangshang ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die China Tangshang-Aktie daher in verschiedenen Bereichen als neutral bewertet.