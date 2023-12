China Tangshang Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Unternehmen China Tangshang schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 10,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 10,13 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tangshang bei einem Wert von 6. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 209,77) ist die Aktie damit unterbewertet, was ihr eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von China Tangshang in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, mit einem RSI-Wert von 27,27. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf China Tangshang war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.