China Taiping Insurance Holdingsadr Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die China Taiping Insurance-Aktie wird derzeit von technischen Analysten betrachtet, die das Verhältnis der Auf- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufzeichnen. Der aktuelle RSI-Wert von 35,82 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI daher als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für China Taiping Insurance zeigt keine besonderen positiven oder negativen Ausschläge und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit dem Unternehmen beschäftigt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,26 Prozent, was 1,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von China Taiping Insurance eine "Schlecht"-Bewertung.

Betrachtet man die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Versicherungsbranche und dem Finanzsektor, zeigt sich, dass China Taiping Insurance eine Outperformance von +12,57 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Dies führt sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zum Finanzsektor zu einer "Gut"-Bewertung.