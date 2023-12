China Taiping Insurance Aktie: DAS heißt noch nichts

Derzeit wird die Aktie von China Taiping Insurance anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,23 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 51 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Taiping Insurance in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Taiping Insurance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter diesem Durchschnitt liegt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Zuletzt wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI sprechen für eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von China Taiping Insurance auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.