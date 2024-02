China Taiping Insurance Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von China Taiping Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,25 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Versicherungsbranche von -18,74 Prozent liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 16,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Taiping Insurance bei 7,03 HKD liegt, was -8,22 Prozent unter dem GD200 (7,66 HKD) beträgt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Dagegen liegt der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, bei 6,43 HKD, was einem Kursanstieg von +9,33 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Taiping Insurance bei 4 liegt, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 10,09. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,87 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,67 Punkte) zeigen an, dass die China Taiping Insurance-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.