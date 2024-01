China Suntien Green Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Suntien Green Energy eine Performance von -6,64 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -0,51 Prozent darstellt. Der Durchschnittsverlust in diesem Sektor lag bei -6,13 Prozent, wobei China Suntien Green Energy um 0,51 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz rund um China Suntien Green Energy in den sozialen Medien angeht, gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über China Suntien Green Energy diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass China Suntien Green Energy derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 22,22 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich hingegen ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2,89 HKD von China Suntien Green Energy um +8,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -6,47 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse eine Gesamteinstufung als "Neutral".