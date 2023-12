China Suntien Green Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen rund um China Suntien Green Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aktie von China Suntien Green Energy ist bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die China Suntien Green Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,62, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die China Suntien Green Energy eine Rendite von -13,17 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 1 Prozent darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 23 in den letzten 7 Tagen. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,23, was dazu führt, dass China Suntien Green Energy als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu China Suntien Green Energy damit ein "Gut"-Rating.