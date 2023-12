China Suntien Green EnergyLtd Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von China Suntien Green Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,17 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors liegt. Ähnlich sieht es in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche aus, wo die mittlere Rendite bei -12,17 Prozent liegt, China Suntien Green Energy aber auch hier mit 1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird China Suntien Green Energy als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,62 liegt, was einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,73 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von China Suntien Green Energy derzeit bei 7,98 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,32 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um China Suntien Green Energy spiegeln insgesamt negative Meinungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Kommentare und Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von China Suntien Green Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.