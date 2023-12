China Suntien Green EnergyLtd Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von China Suntien Green Energy liegt bei 26,32, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 50, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Bezüglich der Fundamentaldaten hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Bedeutung bei der Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von China Suntien Green Energy liegt bei 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet betrachtet wird. Daher bekommt die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut".

Die Dividendenrendite von China Suntien Green Energy liegt bei 7,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,07 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Suntien Green Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Bewertungen ein Gesamtrating von "Neutral".