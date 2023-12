China Sunshine Paper Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Dividendenrendite von China Sunshine Paper liegt mit 0 Prozent 6,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Behälter & Verpackung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in dieser Branche unrentabel ist und daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird China Sunshine Paper als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,36, was einen Abstand von 78 Prozent zum Branchen-KGV von 51,29 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Sunshine Paper liegt bei 100 Punkten und zeigt an, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei China Sunshine Paper in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite und den RSI, während die fundamentale Bewertung "Gut" ausfällt. Die Anleger-Stimmung wird als neutral bewertet.