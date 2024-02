China Sunshine Paper Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der China Sunshine Paper liegt bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 60,94 und wird daher als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von „Gut“ führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung rund um China Sunshine Paper in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Sunshine Paper bei 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Sunshine Paper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,61 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,07 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -20,69 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,42 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.