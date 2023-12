China Sunshine Paper Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt folgendes Bild für die China Sunshine Paper-Aktie: In den letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität blieb im Durchschnitt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Aktie mit 2,84 HKD um 8,4 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,67 HKD einen positiven Abstand von 6,37 Prozent auf. Dadurch wird der Kurs der China Sunshine Paper-Aktie als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die China Sunshine Paper-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -7,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,41 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Sunshine Paper bei 11,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,38 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.